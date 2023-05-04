公僕離職潮未止 乘機瘦身實相宜

移民潮下各行各業都鬧人手荒，連過去被視為鐵飯碗的公務員也流失不斷。2021/22年度辭職公務員人數達3,734人，按年倍增，創回歸以來新高，資深公務員流失情況亦趨嚴重。其實，公務員離心離德並非始自今日，2019年黑暴便是證明。與其強加挽留，不如乘機清除瘀血，在千億財赤之下節省開支。

回歸前本港公務員被譽為高效廉能，是一支優秀團隊，但回歸後實行港人治港，所有醜態暴露無遺。到了近年更是亂象叢生，公務員公然參與黑暴發動罷工、港台陰陽怪氣抹黑政府、前線員工蛇王吞泡等等，沒有最離譜，只有更離譜。隨着移民潮湧現，許多「身在漢營心在曹」的公務員不再如意，索性下堂求去。可以見到，2021/22年度的辭職總人數之中，3年年資以下佔1,399人，較上一年度增加450人，增幅約47.5%。此外，服務滿5年至20年的離職資深公務員合共有1,262人，較前一個年度的531人暴升。當局指公務員辭職原因眾多，包括健康或家庭理由、進修及轉職等，強調對政府運作沒有太大影響，將透過不同渠道挽留人才、加強培訓和提拔云云。

港府一直不願承認移民潮存在，把頭埋在沙堆，固然是自欺欺人，但對於公務員辭職人數趨增，委實毋須太過着緊。所謂人事有代謝，往來成古今，要走的人留不住，加強培訓留下來的人、提供更多升遷機會、培養新一代公務員對香港和國家的歸屬感，絕對是好事。雖然目前政府編制有19.2萬個公務員職位，而實際公務員人數則為17.4萬，即空缺率約為9.7%，但17.4萬的公務員隊伍仍然是龐然大物。當局與其急於填補空缺，不如檢討人手，優化公務員隊伍，乘機瘦身，節省開支，實行貴精不貴多。

港府每年用於公務員薪酬的支出超過1,400億元，而且年年增加，2021/22年度佔政府總開支逾兩成四，比前一個年度的不足兩成顯著上升。還未計及資助機構員工薪酬，以及每年數百億元公務員退休巨額開支，這些花費顯然已成沉重財政負擔。如果說，公務員工作卓有成效、盡心盡力為市民服務，這些錢還算物有所值。然而事與願違，公務員效率低下早為人所詬病，何況編外職位愈開愈多，疊床架屋，政績欠奉，納稅人愈來愈覺得冤哉枉也，豈是無因。

當國家奉行官場節約、反對浪費，港府卻一如以往洗腳唔抹腳，豈不令人側目？須知今日的香港早就不是過去的香港，現在庫房空虛，財赤高達1,400億元，連最吃重的賣地收入也隨樓市不景而銳減。更不必說，港府還要同時為「明日大嶼」和「北部都會區」預留發展資金。開源無方，便應想方設法節流，當年時任財爺梁錦松也因為財赤而要公務員「減人減薪」，現在的陳茂波卻無動於衷，一味旨意將來經濟好轉，再不然就是大削基層福利，公務員則年年加薪。如此種種，市民心有戚戚然，何足為奇。