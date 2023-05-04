龍七公：官場醉生夢死 致命酒局頻發

從2012年中共十八大之後，雖然大規模的反腐風暴持續，成千上萬各級官員鋃鐺入獄，但只有華融資產董事長賴小民一人被判死。而「犧牲在酒桌上」，反而成了腐敗官員死亡最多的方式之一。

4月底，青海省公布了對一宗官場酒桌醜聞的處理結果。青海省政府秘書長師存武、農業廳長李青川、文化旅遊廳長王學文、國資委主任洪濤、交通集團董事長陶永利，以及海北州委書記多杰，去年12月在聚餐飲酒，結果多杰醉酒猝死，引爆官場地震，其餘5人悉數被撤職查處。

這一齣「官場現形記」十分荒誕。酒局並非發生於豪華會所或星級酒店，而是發生在省委黨校內，且是青海全省高級幹部學習二十大會議精神期間。上述6人全是省內實職高官，要求省政府機關餐廳安排公車運送菜餚。享受方式之花哨、放肆，突破百姓想像。官員們一個個台上高唱忠誠，台下觥籌交錯醉生夢死，形成極大的反差諷刺。

去年，山西也發生過類似的廳局級官員大規模酒局。太原市晉源區區長楊建忠宴請山西傳媒學院院長李偉、省農信社主任任曉峰、山西廣播電視台台長劉英魁等6名廳官。青海是省政府公款吃喝，山西則是讓私營企業主埋單。幸好沒有喝死人，除了楊建忠被降職外，其餘人等只是受警告處分。

但如青海那樣的致命酒局，也不勝枚舉。黑龍江省副省長付曉光公款吃喝，致一死一傷；陸軍第26集團軍軍長張岩，曾是全軍最年輕的軍長，被視為軍界明日之星，結果與老部下飲酒，喝死一名團長。至於市縣級、鄉鎮級，案例更多。喝酒致死的官員，被坊間戲謔為「酒場烈士」。蓋因其非正常死亡，完全是官場潰爛的表現症狀，完全得不到公眾的同情。

觥籌交錯 利益輸送 酒場如戰場，酒場連官場。酒局乾坤大，關係萬千長。喝酒，是內地官場最重要的社交方式之一。觥籌交錯、推杯換盞之中，許多權錢交易、權權交易、利益輸送、關係勾兌，便心照不宣、水到渠成。「能喝半斤（內地半斤是五両）喝八両，這樣的幹部要培養；能喝八両喝半斤，這樣的幹部不放心。」酒，成為小圈子的通行證和可靠度的試金石。如此風氣導向之下，酒局便成為官場痼疾。山東省政協副主席張傳林曾形容：「喝酒成本之高、傷亡之大、場面之慘烈，不亞於三大戰役。」幹部論交情，以前是「戰爭年代一起扛過槍」，後來是「文革批鬥一起負過傷」，如今則是「拚命醉酒一起進病房」。

所以，即便官方三令五申治理酒局，但屢禁不止。且上有政策，下有對策，礦泉水瓶裝茅台，機關食堂暗藏豪華包間，千方百計改頭換面逃避監管。「致命酒局」看似偶然，實則必然。只要行政審批、行政管制不能切實放寬，政商關係不可能真正做到清白；只要公務支出不能真正公開透明，公款吃喝就不可能煞住。「致命酒局」還會有下一場。