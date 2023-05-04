強詞有理：菲首鼠兩端

菲律賓總統小馬可斯上台後，完全顛覆前任杜特爾特政府的對華政策，改走「親美反華」路線，與其他東盟國家拒絕在大國博弈中選邊站隊大相逕庭。菲律賓被美國拉入反華小圈子，小馬可斯還沾沾自喜，簡直愚不可及。須知美國所到之處皆是動盪與戰爭，只有中國才能帶來和平與發展，而菲律賓這種國家最需要的正是和平與發展，它充當反華急先鋒，不會得到任何好處，只能成為美國的炮灰。

小馬可斯不是不明白這個道理，在訪美之前，他今年1月就已率先訪問中國，無非想加強經貿合作，結果滿載而歸。詎料轉眼間就變臉，在美國唆擺拉攏之下，菲律賓迅速加入反華陣營，除了為美軍增加4個軍事基地，還舉行大規模聯合軍演，甚至企圖把手伸向台海，它配嗎？

日前菲律賓派出兩艘搭載記者的海警船，本想強闖仁愛礁，但面對體形龐大的中國海警船，始終不得其門而入，最後只能灰溜溜離開。單是從雙方海警船的巨大差距，就知道兩國實力根本不在一個層次，菲律賓挑釁中國，無異於蚍蜉撼樹，即使有美國撐腰也佔不到任何便宜。

日前舉行的美菲聯合軍演就出現了尷尬的一幕，兩軍使用不同武器擊沉一艘作為海上靶艦的菲律賓退役巡邏艦，沒想到美軍引以為傲的「海馬斯」遠程火箭炮6發皆沒擊中目標，可謂丟人現眼。菲律賓企圖購買這種武器對抗中國，豈不是以卵擊石？

人貴有自知之明，菲律賓當然知道自己有多少斤両，所以反華歸反華，始終留有餘地。外交部長馬納羅強調，菲律賓遵循一個中國原則，不會允許美國在菲律賓基地存放干涉台海軍事行動的武器，也不會允許美軍戰機、軍艦在菲基地補充燃料和維修。小馬可斯在啟程訪美前也再次表示：「我們不會鼓勵任何國家採取任何挑釁行動，將菲律賓捲入其中。」

這分明是自打嘴巴，既要反華，又擔心激怒中國，既要站隊美國，又不敢得罪中國，小馬可斯首鼠兩端，恐怕連自己也不知道自己在做甚麼。實際上，中國已連續多年成為菲律賓最大貿易夥伴，帶來的是實實在在的利益，反觀美國只會煽風點火，根本無法為菲律賓提供甚麼好處。小馬可斯個人親美不奇怪，畢竟其家族與美國淵源深厚，但為了向華盛頓獻媚而充當反華爛頭蟀，未免太愚蠢、太不負責任。