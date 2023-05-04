政情：又有議員中招 缺席預算案投票

自從舊年2月，會計界議員黃俊碩成為議會裏面首位「新人類」之後，到依家中過招嘅議員至少35人，當中議員林素蔚仲喺3個月內兩次中招。然而一度沉寂嘅疫情近期再次殺入立法會。繼議員葛珮帆（EQ）上個禮拜中招後，勞工界議員周小松同本業係中醫師嘅選舉委員會界別議員陳永光亦告失守，雙雙缺席尋日嘅立法會大會，無得就預算案投票。

周小松尋日喺社交平台貼文，慨嘆疫情3年終於失守，話前晚突然覺得喉嚨痛，又覺得身體有啲唔舒服，於是嗱嗱臨去快測，結果發現自己真係「中咗招」。佢話立法會大會尋日恢復二讀辯論同三讀《2023年撥款條例草案》，本來會去開會同支持草案，但礙於身體抱恙，必須留喺屋企休養，無奈首次缺席大會，希望盡快康復繼續喺議會為工友發聲。佢仲話近期患上新冠或流感嘅人數都有上升，呼籲市民要注意好衞生，保重身體。

幾個鐘頭之後，陳永光亦透過社交平台宣布自己染疫嘅消息。佢上載呈現兩條線嘅快測棒相片，話因為確診嘅關係，未能出席尋日嘅立法會會議，惟有「遙距支持」草案咁話。佢仲寄語大家保重，保持健康。睇番上個禮拜，EQ中招後就係陳永光用視像進行遙距診症同開藥，點知隔幾日就輪到自己中招嘞！有網民好奇一問，醫生或中醫師得悉自己確診係點樣診治？陳永光就回答話會服用自己開嘅藥。

梁翊婷成新人類 籲戴口罩 中招嘅仲有民主黨前副主席兼觀塘前區議員梁翊婷，佢日前就透過視頻話已病咗幾日，而染疫頭一日喉嚨痛兼周身唔舒服，醫生話佢若非染上新冠，就有可能患上感冒。後來佢返到屋企做快測，確認自己中咗，初時以為食咗醫生開嘅藥、瞓完一覺會好番啲，點知發燒持續多日，即使服用退燒藥都無大作用，喉痛、頭暈、口乾、鼻水、咳嗽等病徵齊發，可謂苦不堪言。佢話朋友圈裏面，唔少人都中過兩次招，儘管佢一直都力保不失，然而當政府宣布解除口罩令，佢決定唔戴口罩，結果就中招嘞，仲畀人取笑話終於都做咗「新人類」添！佢話今次疫潮不容輕視，呼籲大家出街要戴番個口罩。