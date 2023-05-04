天星小輪船長猝死

連踩23日 一更接一更 遺妻兩兒子 孝順顧家、在天星小輪通宵值班的中年男船長，昨日清晨完成開船準備工作後，懷疑在休息期間不適暈倒，工友發現隨即報案，惟事主情況急轉直下，送院搶救後惜告不治，遺下妻子及兩名在學兒子。據悉，船長工作為三更輪班制，慣常「一更接一更」，中間並無休假，而事主猝死時已「連踩」23日工作，令人質疑事件是否涉及工作過勞。

據了解，猝死男子姓鍾（47歲），與妻子育有一對分別就讀中二及小五的兒子，他沒長期病患，近日出席家庭聚會時，親友並未發現他有異樣。鍾男入職天星小輪至今約4年，由副船長升至船長，並按公司調動行駛中環或灣仔兩線。事發時他正通宵值班，工作時間是晚上10時許至翌日清晨6時許，船長通常會在剛上班及收工前分別開一至兩轉船，非營業時間則留在船上休息。

通宵值班 休息期間跌倒抽搐 昨日清晨近5時，鍾在船上執拾物件，為稍後開船作好準備，在大致完成整理後，他便坐下飲水休息，詎料未幾突然跌倒，在船長室附近地面不住抽搐。據悉，同一更的「大偈」同事即時察覺，連忙上前詢問其情況，而鍾男當時仍有知覺惟未能言語，同事見情況不妙，遂即時報案求助。救護員接報趕至，把昏迷的鍾男送院搶救，惜最後證實不治。

約20名親友及同事聞訊趕至醫院了解，當驚悉噩耗後，眾人均神色黯然，部分人傷心擁抱，甚至失聲嚎哭。至上午9時許，死者遺體由仵工舁送殮房。海事處人員其後聯同執法部門人員登船了解，經初步調查後，把案件暫列「工業意外」處理。天星小輪公司回應傳媒查詢時表示，對於同事之不幸意外感到非常哀痛，會為其家人盡量提供所需協助。

就有關該員工致命原因，公司會全力配合調查，如有不足之處，會盡快改善安排。至於目前應用的船隊輪更表已沿用多時，絕大部分都是每更8小時工作，餘下16小時休息，而在調更日子，最少會有12小時休息，一連5天例假可為員工提供消閒或探親之便，相關安排亦不時作內部討論有否修訂需要，而員工普遍支持現有制度並要求保留，未來會繼續與各員工溝通及檢視安排。勞工處發言人表示，會聯絡相關公司了解具體情況，確保僱員的法定權益獲得保障。

遺孀指丈夫曾透露瞓得唔好 據死者遺孀透露，丈夫孝順顧家，月入約二萬多元，為家中經濟支柱，如今遽然離世，一家孤寡頓感無助。她指丈夫於2019年入職天星小輪任副船長，兩年前升任船長，近年曾聽聞丈夫稱「瞓得唔好」，不時感到疲倦。由於丈夫在上班期間猝死，她期望天星小輪公司能就事件作出交代。

有業內人士解釋，船長的工作為輪班制，分作早更、中更及通宵更，每更工作8小時，並以30日為一個循環，事主需連續上早更及中更各10日，緊接再返5日通宵更，最後再連續5日放假，「更接更」中間並無休息日。而據死者親友指出，鍾男已經連續上班23日，不排除因長期過勞致死，惟確實死因有待驗屍確定。