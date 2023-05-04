盜用信用卡投訴急升 金管局要求增認證

【本報訊】近期時有所聞有信用卡卡主在未經授權下被盜用信用卡，與銀行交涉不果，並需支付被盜用的款項，據政府向立法會交代的數字顯示，過去3年，涉及信用卡未經授權交易的的數字亦每年錄得上升，政府指，金管局已向銀行發出兩個新指引，要求銀行為客戶綁定信用卡至新流動支付工具或電子錢包時，除一次性手機短訊驗證碼外，還須作出多一重認證。

銀行須積極配合調查 政府昨日回覆議員指，金管局於2020年、2021年、2022年及2023年首季，分別收到88、329、391及229宗有關信用卡未經授權交易的投訴，數字明顯每年遞升，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂指金管局會跟進每宗投訴個案，要求相關銀行適切合理地處理客戶投訴，並按實際情況協助客戶提出追討申請，銀行亦須積極配合執法部門相關調查。金管局亦不時會與業界分享投訴處理過程中的觀察所得、正當操守標準及對信用卡客戶的保障措施。

被問到會否考慮要求香港銀行公會及存款公司公會更新《銀行營運守則》，或修改現行的相關法例，以加強對信用卡發卡機構的監管時，政府回覆指金管局已在2023年4月25日向銀行分別發出兩個有關《綁定支付卡作非接觸式流動支付》及《處理未經授權支付卡交易的原則》的新指引。