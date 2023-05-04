搗多宗科技騙案 百人落網

【本報訊】灣仔區執法部門早前根據線報，於上周三至本周二展開代號「衝霄」行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」及「盜竊」罪，共拘捕71男29女（17至74歲），懷疑他們與63宗科技騙案及信用卡盜用案有關，包括網上購物騙案、投資騙案、網上情緣騙案及「刷單賺佣」求職騙案等，涉款總額超過8,100萬元。單一損失最高的苦主是一名身處加拿大的人士，他在社交平台結識騙徒，聽信對方甜言蜜語進行匯款投資，慘被騙去2,300萬元。行動中，人員共檢獲15部手機、一批銀行文件及多張銀行卡等證物。

涉款逾8100萬 被捕人士主要為本地人，分別報稱文員、售貨員、退休人士及無業等，大部分人懷疑向詐騙集團提供傀儡戶口，用作收取及處理贓款；另有一名姓麥（39歲）女子涉嫌盜用3名市民共4張信用卡購物，繼而把貨物轉售圖利，涉款約21萬元。各人其後獲准保釋候查，須於5月下旬向執法部門報到。

調查人員指出，近期有關信用卡失竊和被盜用的案件有上升趨勢，其中灣仔區由去年第一季的14宗，增加至今年同期的37宗。人員相信，犯罪分子通常於繁忙地區出沒，揀選警覺性低的人士行竊，或於無人看管的情況下順手牽羊，每次得逞後，一般會把信用卡交予同黨，由同黨到附近便利店進行低額消費「試卡」，確保沒有被報失後，始購買各類電子產品準備套現。疫後市面復常，人員提醒市民在人多擠迫的地方應保持警覺，小心看管財物，以免不法之徒有機可乘。