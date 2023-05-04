多區反罪惡三合會 拘225人

【本報訊】上周四至上周六，執法部門於各區展開代號「逸影」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查超過200個非法場所及罪惡黑點；其中在上周六晚，該部門聯同入境事務處人員，在尖沙咀區展開代號「撒哈拉」行動，巡查罪案黑點、打擊黑社會活動及非法黑工等情況。

行動中，人員檢獲約196萬元懷疑犯罪得益、42台釣魚機、大量酒類飲品及市值約100萬元的懷疑毒品，計有冰毒、海洛英及霹靂可卡因；期間拘捕141男84女（15至87歲），包括125名本地人、28名持雙程證人士、一名中國籍非法入境者，其餘的71名非華裔人士中，有22人是持「行街紙」留港，他們分別涉嫌「管理賭博場所」、「販運危險藥物」、「傷人」、「洗黑錢」、「在公眾地方打鬥」及「非法集會」等，部分人已經被落案起訴。

打擊販毒幫派 檢值1560萬毒品 另外，西九龍區執法部門在今年3月及4月，採取代號「豐譽」行動，重點打擊針對兩個活躍於尖沙咀區的販毒幫派。調查人員指出，今年2月杪，該兩幫曾為「爭生意」引發嚴重暴力打鬥，該部門分析情報，先後作出12次行動，破獲5個毒品倉庫及分銷中心和一個毒窟，檢獲40公斤、估計市值1,560萬元的毒品，以及市值約50萬元的私煙，總共拘捕45男21女（17至66歲），包括幫派主腦及骨幹成員。被捕人士中，有9人為本地人，另有57名非華裔人士，當中31人是持「行街紙」。人員相信，行動已堵截相關毒品來源和分銷途徑。