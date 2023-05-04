科技罪案按年升逾半 懸賞尋漏洞

【本報訊】數碼港初創Cyberbay與執法部門合作推出「狩網運動」，為中小企和初創企業提供免費網絡漏洞檢測、網絡安全報告，及一對一網絡安全專業諮詢等服務，目的推動香港網絡安全，為期兩個月。參與企業下月起，可在數碼港設立的網絡安全漏洞賞金平台上，免費獲得5,000元的獎金。

免費諮詢助修正 活動為期兩個月，將於6月及7月期間進行，參與企業可免費獲得5,000元的獎金預算，開啟Cyberbay平台上的懸賞任務，「賞金獵人」則在透過平台接受懸賞任務，尋找並報告網絡漏洞，其後企業可購買網絡漏洞報告並支付賞金，並免費與網絡安全方案供應商進行一對一諮詢，於漏洞修正後邀請賞金獵人進行重複測試，以確認漏洞的修復情況。

數據顯示，今年首兩個月錄得的科技罪案數字為4,510宗，比較去年同期2,953宗，上升幅度達52.7%。損失金額方面，首兩個月錄得高達5.25億元，較去年同期的4.95億元，增幅逾6%。