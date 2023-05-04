印度聲請漢 倒斃重慶大廈後巷

【本報訊】本周二下午3時許，執法部門接獲尖沙咀彌敦道36至44號重慶大廈一名保安員報案，指一名外籍男子暈倒在大廈後巷。

救護員接報趕至，經檢驗後證實事主已經死亡。人員經調查後，證實死者為一名持「行街紙」留港的54歲印度籍人士，案件列作屍體發現，其死因有待驗屍確定。