涉虐殺男嬰 孟加拉夫婦6‧8提訊

【本報訊】一對持香港身份證的孟加拉裔夫婦，被指於2019年8月疑虐待當時只有48日大的兒子，該男嬰及後因面部和大腿受傷送院診治，最終證實死亡。直至前日，執法部門起訴男嬰父母謀殺及殘酷對待兒童罪，兩人昨被解往九龍城裁判法院提訊，暫毋須答辯。

控方申請將案件交付高等法院審理，裁判官最終將案件押後至6月8日，於東區裁判法院作提訊日，兩名被告沒有保釋申請並須還押。

被告HOSSAIN Md.Imran（30歲，男）及AKTER Mrs Farzana（26歲，女），均為孟加拉裔、持有香港身份證，並報稱無業。

控罪指，兩人在2019年8月8日至24日在香港謀殺何義文（HOSSAIN Iyman）；及身為超過16歲而對一名32至48日大的兒童，即何義文負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊、虐待和忽略他，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

執法人員於2019年8月25日接獲醫院職員報案，指一名48日大的男嬰昏迷，臉部有瘀傷，大腿骨折。男嬰父母同日涉嫌看管兒童的人虐待或忽略兒童被捕。該名男嬰於同年8月30日於瑪嘉烈醫院被證實死亡。直至昨日，該對父母終被落案起訴謀殺及殘酷對待兒童罪。案件編號：KCCC 1168/2023