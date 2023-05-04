風槽引雀誤飛 扇葉變絞肉機

灣仔天降屍體 頭身分離死狀恐怖 「天降雀屍」慘劇再次發生。有網民上周四（4月27日）在社交媒體上發貼指，在灣仔利東街突然聽到「砰」一聲，隨即發現有雀鳥的屍體，而且死狀恐怖，身首異處，如同被虎頭鍘斬首，而「兇器」疑似是建築物上風槽的風葉。有關注雀鳥的組織曾到現場視察，並聯絡利東街的管理人員，獲回覆指，將研究加裝圍網，以防止雀鳥誤進風槽。

從多張圖片可見，「遇害」雀鳥的身體與頭分離，死不瞑目，而身體並不完整，血肉模糊，疑似被攪碎，令人感到毛骨悚然。網民表示，當日行經灣仔利東街近廈門街，突然聽到「砰」的一聲，回頭一看，雀屍碎肉連同羽毛從天而降。後來見到一名男司機正在清潔貨車車頂，司機指着一幢大樓上的風槽，表示車頂被雀鳥屍體擊中，而且並非首次發生。

民間自發組織的救援平台「香港救援鳩鴿及雀鳥」曾到事發地視察，直指風槽裏的風葉極大可能是雀鳥屍體的「刑具」，並表示已聯絡利東街的管理人員，要求採取措施，以避免類似事件再次發生。

管理人員稱將裝圍網 管理人員回覆稱，對有關意外深表遺憾，已安排承辦商盡快檢視相關風槽位置及研究加裝圍網，防止雀鳥誤進風槽，並會繼續密切留意及跟進有關情況。