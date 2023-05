【本報訊】政府再被發現辦事「求其」。近日,有網民途經元朗的橫台山遊樂場時,赫見場內一塊告示牌寫明「此場地全面吸煙」,與禁煙標誌及英文「Smoking is prohibited in this venue」(場地全面禁煙)的原意背道而馳。該場地隨處可見兒童遊樂設施,有網民擔心有關告示牌,會向在場嬉戲的兒童宣揚錯誤資訊。