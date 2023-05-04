醫管局大樓倒掛區旗 疑生產商出錯

【本報訊】位於九龍城的醫院管理局樓外懸掛的香港區旗，昨日被市民發現區旗倒掛，旗上的五瓣洋紫荊花圖案倒轉向下，作為香港法定機構可謂極度失禮。醫管局昨日傍晚回應本報時證實事件，並對此鄭重致歉，又指已訓示職員在每日升掛旗幟時，必須小心核對，確保正確懸掛所有旗幟。

洋紫荊花圖案5瓣向下

本報讀者昨午途經醫管局時，拍下建築物前旗杆的五星旗、區旗相片和影片後，向本報報料指區旗倒轉。而有關相片清晰可見，區旗的五瓣洋紫荊花圖案倒轉向下。醫管局表示，發現有關錯誤後，已即時安排職員將區旗重新正確懸掛在旗杆上。局方又指，該幅區旗昨日首次使用，局方已就事件展開調查，初步懷疑區旗生產出錯，職員在早上懸掛區旗時亦未有察覺有關錯誤，當局已訓示有關員工，在懸掛區旗時必須小心謹慎，並會向區旗供應商跟進事件。