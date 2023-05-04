通訊App「TALK+」加入智能GPT功能

陳易希

【本報訊】人工智能發展一日千里，更有人推測AI將可取代許多工種。即時通訊軟件「TALK+」，近日加入原生人工智能聊天機械人「Talk+GPT」，成為全港首個加入人工智能聊天技術的即時通訊軟件，現供用戶免費使用。科創公司Bull.B Tech創辦人、星之子陳易希相信，人工智能在各行各業將大行其道，希望藉加入功能，讓更多市民可以免費體驗人工智能新科技。

陳易希表示，OpenAI開發的ChatGPT不能於香港使用，香港用戶要採用「虛擬私人網絡」（VPN）才能使用，但TALK+加入Talk+GPT功能後，市民只需下載TALK+應用程式，便可以直接在香港免費使用，毋須翻牆。

陳易希：免費體驗AI科技 Talk+GPT現時設有使用限額，每日最多可答覆20個問題，但他提醒，Talk+GPT仍在不斷優化，暫時只是小幫手，回覆答案並非百分百準確，但未來將會愈來愈成熟。

陳易希表示，公司未來發展方向會繼續發展及加強AI元素，包括將設計軟件機械人協助企業自動回答客戶問題、或回答圖像的問題，甚至使用者能透過語音錄音，由機械人以語音回答相關問題等，以及不斷向機械人教育科技及金融科技等知識，未來或考慮只需在TALK+存入加密貨幣，便可獲得更多Talk+GPT的限額。