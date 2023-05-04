調查：三成家長月花逾$5000為子女報課外活動

【本報訊】新冠疫情肆虐本港3年，不但重創民生經濟，對本地中小企業務拓展相當重要的會議及展覽業平台亦深受打擊。以中小學及家長為對象的課外活動節暨教材及用品博覽本月19日起一連3日在灣仔會議展覽中心舉行。主辦機構調查發現，三成受訪家長預算「豪花」5,000元為子女報讀課外活動，亦有五成料會為子女報讀3項或以上活動進修，反映家長的經濟實力已恢復。

主辦機構展覽集團主席王學譜表示，去年及今年訪問了逾1,900名家長，了解他們在疫情前後，為子女提供課外活動的需求及消費預算。今年有逾半家長表示，小朋友正學習3項或以上課外活動課程，當中6項以上的，由去年的2.7%急升至10.2%。

逾半家長報3項或以上 更值得關注是用於小朋友課外活動的每月開支，三成家長指每月花5,000元以上，倍增於去年的14.7%。王學譜認為，主因是在消費券帶動下，家長對課外活動的開支亦「手鬆」，料家長會為子女着眼於報讀或體驗與文創、體育及創科相關的課程及活動。

是次博覽提供9大主題區，除文化藝術、音樂發展外，亦設有體育運動、科學探索等區域活動，冀學生及家長可探索小朋友不同喜好及興趣。而一連3天的展覽亦設有逾百場表演及比賽，邀請500所幼稚園及小學出席及參與活動。