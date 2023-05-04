擬年底禁即棄膠餐具 零售業指安排倉卒

環團促交代落實時間表予大眾適應 港府計劃分階段禁止銷售和供應即棄塑膠餐具和產品，包括發泡膠、膠刀叉、棉花棒、雨傘袋等，首階段管制最快今年第4季實施。餐飲及零售業界首當其衝，零售管理協會向立法會提交意見書，指當局僅提供半年時間準備的安排倉卒，要求提供至少3季時間過渡，又建議先禁入口，後禁銷售即棄膠產品。議員及環保團體均要求當局檢視及交代落實時間表，予大眾提早適應。

立法會有關管制即棄膠餐具、產品條例草案的法案委員會日前召開公聽會收集意見，零售管理協會昨公開意見書稱，雖然支持管制的原意，但業界認為具體安排有待改善。現已踏入第二季，而環境保護署計劃最快今年第4季落實管制措施，較原先的2025年提早逾年。

業界要求至少3季時間過渡 但業界於採購過程通常需時至少兩季準備，亦面對處理貨存、供求失衡推高貨價的挑戰，在沒有政府財務支持之下，業界需要至少3季時間過渡。部分商戶已購入將受管制的產品，要求當局建議處理庫存的方法，並建議當局參考外國採用兩輪管制方式處理，例如歐盟先於今年10月禁止入口或製造即棄塑膠產品，明年1月禁止銷售產品。

零售管理協會亦關注部分即棄產品未有替代品，例如壽司、刺身等，需要透明包裝觀察食物狀況，因此通常會使用透明膠蓋；市面亦沒產品能取代塑膠即棄手套製作食物；塑膠牙線棒暫時也未有替代品。即使部分紙製容器可盛載熱飲和熱食，但有紙製容器含有塑膠成分，將會受到管制，促請當局確保市場有合適替代品才落實管制。

議員陳凱欣理解零售協會的憂慮，但部分意見反映大眾對管制的內容並不認識。首階段管制集中發泡膠餐具、堂食時不允提供即棄餐具等，而協會稱的外賣壽司蓋暫不受影響，直至第二階段實施，具體日子未公布。她要求當局提早宣傳計劃，及清晰定義即棄的意思。

綠色和平項目主任譚穎琳則稱，明白零售業界需時銷售貨存及停止落貨，但不認為實施倉卒。管制即棄塑膠影響廣泛，因此一直要求當局草擬實施時間表予大眾適應。

環保署：首階段外界沒異議 環保署回應指過去諮詢已辦30多場會議，並在去年底兩度於零售管理協會活動講解管制內容及最新發展，協助他們掌握擬議計劃及了解準備情況。該署又指，業界普遍對首階段管制沒異議，而建議在第二階段管制的即棄塑膠餐具，現時已有完全不含塑膠的替代品，只是考慮到替代品與原來價格差距相對較大，供應商有限，因此該署建議在第二階段才完全管制。

管制即棄膠餐具