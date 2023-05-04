粉嶺高球場建屋 環諮會促改布局護林

查逸超

【本報訊】粉嶺高爾夫球場建屋爭議不絕，環境諮詢委員會昨再開會討論政府提交的補充環評報告，環諮會主席查逸超表示，會議最後通過8項補交資料中的其中6項，建議環境保護署署長有條件批准該份環評報告。會上有委員批評當局再次提交有關0.4公頃林地的補充資料是「原封不動」，又質疑粉嶺高球會與土木工程拓展署所進行的調查有巨大差異。土拓署則稱報告具代表性，而今次會議的意見將會連同附加文件一併交予環保署考慮。

因應去年8月環諮會討論有關粉嶺高球場建屋的環評報告後，未有決定是否通過該份環評報告，僅要求土拓署就8項資料補交文件。環諮會昨開會討論後決定，餘下兩項包括分區1的墳墓處理方案，以及擬建房屋發展的詳細布局圖未達要求。

委員斥當局補資料無更新 委員梁美儀認為0.4公頃的林地樹木非常珍貴，「你斬一棵70幾歲嘅樹，同你種番一棵新嘅樹，係完全唔同！」而委員馮宜萱更批評林地處理方案及研究與原報告「原封不動」，對此感到非常失望，要求土拓署解釋。環諮會最後建議環保署再考慮擬建房屋發展的布局。香港哥爾夫球會則表示極度遺憾，認為環評報告及補充資料未能解答環諮會委員的問題。球會認為若環評報告被接納，為本港環評工作開極差先例及帶來不可逆轉的生態影響。