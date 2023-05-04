財赤尚未補救 政府再耗7000億發展土地

甯漢豪

【本報訊】過去3年疫情為本港公共財政造成千億財赤，經濟節節下行，惟最近本港開關加上內地黃金周助力，經濟稍有起色，政府便編排更多公帑用以北部都會區和交椅洲發展，預計未來20年將花費近7,000億元。發展局局長甯漢豪昨在立法會財政預算案上，指政府會多管齊下增土地供應，不會因人口老化而停土地計劃。惟有議員批評當局未有具體人口統計數字，對當局相信人口增長感困惑。

房屋供應嚴重短缺，甯漢豪指，本港2019至2048年的30年間，新增土地需求約6,200公頃，其中3,000多公頃來自北部都會區，而其中1,000公頃則來自交椅洲人工島。新界有逾1,600公頃棕地面積，而其中約1,000公頃則會發展高密度住宅與商業大廈，而500公頃則來自於私人土地供應，現有土地做重新規劃與發展，透過填海創造土地。

面對本港人口結構改變，她強調不認同因人口老化而停止土地供應，要預留更多空間提供戶外戶內老年設施，提升公民生活質素。但她亦重申本港城市樓宇老化追不上翻新速度。她指建交椅洲人工島，不單止提供更多中環約20分鐘往西到機場，更可經港珠澳大橋去往內地，計劃今年之內開啟相關的法定環境影響評估程序，期望2025年開啟填海工程，2033年開通。北部都會區統籌辦事處正在積極籌備成立，她期望議員能夠早日通過開設有關職位。

議員就人口增長論感困惑 議員葉劉淑儀對甯漢豪關於經濟增長，人口自然就增長的言論感困惑，她指很多中產市民因生活成本高，養育下一代的意欲低下。她表示，政府需要詳細統計未來多少人去大灣區包括老人養老以及青年發展，並仔細研究未來有多少從海外或內地來港的人口。她重申，人口統計與未來財政投資息息相關，而官員未能回應人口統計估算。