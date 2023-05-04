簡約公屋偏遠 當局稱經充分考慮

【本報訊】簡約公屋一直都以選址偏遠，路程漫漫為人詬病，而房屋局局長何永賢更形容，巴士路程雖遙遠，但卻可以洗滌住在偏遠地區的居民心靈，是一段快樂旅程。立法會昨恢復二讀財政預算案，何永賢表示，未來10年提供36萬個公營房屋單位，而簡約公屋選址分布港九新界，選址充分為市民考慮。

房屋局選定8幅簡約公屋地皮，部分更位於新界偏遠地帶。何永賢之前指有偏遠居民向她反映，雖然地處偏遠，出入市區時間較長，但巴士沿途環境卻十分優美，而且可以欣賞日落。何更形容這是一種「心靈洗滌的快樂旅程」，反駁批評者指簡約公屋選址偏遠的問題。而何之後續稱，簡約公屋因成本偏低，租金最低僅需780元，比市區劏房7千元可省下6千元，「嗰6,000蚊，坐好多轉車都得啦！」

何昨在立法會稱，未來10年會提供36萬個公營房屋單位，包括新界偏遠地帶的簡約公屋。而對於過渡性房屋，作為短期居所，已有7,000個單位投入服務，未來兩年會有14,000個單位相繼落成。就現金津貼試行計劃，已向約86,800個合資格公屋申請者，發放約29.1億元現金津貼；議員建議試行計劃恒常化，適當時候會檢討。

防濫用公屋新安排今年實施 而對於公屋租戶以綠表申請者資格購買居屋，何表示不能夠在港擁有住宅物業，禁止持有定期暫准居住證人士以綠表申請者身份去購買資助出售單位。新安排今年實施，防止公共房屋這種社會寶貴資源被濫用，她強調此安排讓真正有需要人士及時編配公屋及善用單位。