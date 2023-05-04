涉私了便衣執法人員 兩被告受審

【本報訊】2019年10月有市民在將軍澳堵路示威，期間兩名便衣執法人員被認出遭包圍及「私了」。懷疑涉案的6人被起訴，4人已認罪候判，餘下兩人不認罪，昨繼續在區院受審。其中一名遇襲執法人員憶述，當日有人問他是不是警察，他起初沒有回應，後來因見愈來愈多人包圍他，遂說：「我都係嚟示威嘅。」

被圍者曾稱「嚟示威嘅」 兩名受審被告分別是24歲的盧嘉欣及26歲的電腦程式員雷藝佳。二人均否認非法禁錮及非法集結期間使用蒙面用品罪，盧另否認非法集結罪，雷另否認有意圖傷人及暴動罪。同案另4名被告，包括劉文全（27歲，裝修工）和妻子林芷瑩（32歲，銷售員）、吳婉菁（24歲，保險經紀），及事發時年僅13歲，現年17歲的少年前日已承認控罪，將在10月9日聽取求情及判刑。

其中一名被「私了」的執法人員梁日輝供稱，當日到將軍澳唐明街一帶巡邏，期間見到有示威者用水馬、竹枝等物品堵路，他應上級要求留在唐明街公園觀察。約半小時後，一把男聲高聲問他：「阿Sir去邊呀！」他沒有理會離開公園。豈料，4名全身黑色衣物的蒙面人士，隨即用膊頭撞其身，阻他前行。有人問他是否警察，他沒有回應。未幾再有人問他：「點解喺呢度出現？」他見愈來愈多示威者前來，數目超過30人，意識到或有危險，遂答：「我都係嚟示威嘅。」

案件編號：DCCC 431-433/2020，DCCC 442-443/2020