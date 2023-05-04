理大附近暴動 3人判入教導所

【本報訊】2019年11月中反對修訂《逃犯條例》示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，超過200人被捕。其中3人早前承認暴動罪，昨在區院同被判入教導所。法官判刑指，案中沒有證據顯示被告曾作出暴力行為，惟他們現身暴動場合壯大聲勢，刑責也不輕。考慮到他們事發時年僅16至17歲，加上他們承認控罪，故採納報告建議判入教導所。

3名被告為現年20歲的陳浩漁、19歲的黃雅穎及20歲的馬健文。他們承認於2019年11月17日至18日期間，在香港理工大學及漆咸道南與暢運道一帶參與暴動。另外，黃雅穎承認一項管有物品意圖摧毀財產罪，指她攜有一個裝有汽油的樽、一支載有汽油的噴劑、一支噴漆、一盒火柴及一支螺絲批。案情指，當日大批示威者於暢運道天橋集結，並與執法人員對峙。執法人員翌日展開驅散行動，結果各被告在科學館道近暢運道交界落網。案件編號：DCCC 733/2020、DCCC 617/2021