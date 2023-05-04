19年6‧12立會衝突 6人囚20至39周

【本報訊】2019年6月12日立法會處理《逃犯條例》修訂草案二讀，示威者當天早上起包圍立法會，及後金鐘夏慤道一帶爆發衝突，多人被捕。其中6人被控非法集結等罪，3人認罪，3人受審後被裁定罪成。6人昨在觀塘裁判法院判刑。裁判官認為是次集結是有計劃而非即興，形容各被告都是積極參與者，判被告入獄20至39周。

審訊後被裁定罪成的3名被告為羅兆赫（26歲，無業）、馮智彬（31歲，廚師）及郭叡軒（25歲，餐飲工作）。認罪的3名被告則是王愷銘（22歲，學生）、梁耀安（28歲，工程師）和何沛鍇（24歲，酒店職員）。馮智彬被控兩項參與非法集結罪，其餘5人均被控一項參與非法集結罪。王愷銘另承認一項藏毒罪，指他在慈雲山秀芳商場外，管有2.7克草本狀大麻，內含0.01克固體大麻酚。

有辯方大狀求情時指，被告重犯機會極低，尤其《港區國安法》生效後。另有大律師稱，被告犯案是忽略了法律後果，冀法庭輕判。

裁判官判刑時則稱，案發地點屬核心商業區，示威者不但佔據馬路癱瘓交通，更向執法人員投擲雜物，即使人員連番警告，他們仍未肯散去。當時示威者人數遠超執法人員，危害公眾秩序及安全。

其中一被告另涉藏毒判監 法庭量刑時，應考慮整體非法集結情況，而非僅考慮個別被告的行為。因案發距今近4年，給予被告額外減刑。其中王愷銘所面對的藏毒罪，被判囚6周，與非法集結罪部分刑期同期執行，另考慮個人背景等因素，總刑期24周。馮智彬面對兩罪，刑期全數同期執行，總刑期39周。案件編號：ESCC134/2020