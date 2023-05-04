蔡玉玲查冊涉虛假陳述 終院押後裁決

蔡玉玲

【本報訊】香港電台《鏗鏘集》女編導蔡玉玲在2020年負責拍攝新聞專題期間，被指向運輸署申請車牌查冊時作出虛假陳述，經審訊後被裁定兩項「為取得道路交通條例下的證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述罪」罪名成立，判罰款6,000元。蔡不服定罪提出上訴，又遭高院原訟庭駁回。蔡後來獲准上訴至終審法院，案件昨日開庭處理，終院法官聽畢控辯雙方陳詞後，押後裁決。

上訴要求釐清法律觀點 上訴人蔡玉玲昨有到庭聽審，她稱會以平常心對待上訴結果，又稱提出是次上訴是因「覺得應該做就去做」。蔡要求終院釐清的法律觀點是，運輸署署長是否有權基於申請人並非與「交通及運輸的事宜有關」，而拒絕向申請人發出車輛登記細節證明書；若署方有權拒絕，那該如何詮釋「有關交通及運輸的事宜」，是否包括申請人針對或涉及車輛在道路上的使用而作出的新聞調查。

上訴一方陳詞稱，並不爭議運輸署署長可在發出證明書前作出提問，但認為署長無權拒絕發出證明書，除非該申請涉及一些特殊情況，如署長發現當中涉及用作違法目的，否則都不應該主動拒絕申請。上訴方又指，蔡是因要調查涉事車輛，是否曾用於運送武器作犯罪用途，故是涉及「運輸及交通事宜」。

上訴方指有關「車輛使用」的詮釋，日常於道路使用並非唯一解釋，應該要以廣泛詮釋作依據；又強調蔡並非作出虛假陳述，因可以選擇的答案均有指向性，蔡在沒有其他選擇下，才填上「其他有關交通及運輸事宜」，其作選擇時亦不知道其選擇可能屬於虛假。

律政司一方則指，根據該表格的選項，申請人必須將資料用作與交通運輸有關活動，認為有關的新聞調查，並不屬交通相關事宜，否則若有人要尋找車主起底，均能覆蓋在內。案件編號：FACC 2/2023