指調整有序 拒樓市撤辣 陳茂波：咩都唔使做

跌價18% 成交萎縮 賴賣家不急散貨 立法會昨日以82票贊成，1票棄權，三讀通過有關本年度財政預算案的《2023年撥款條例草案》。財政司司長陳茂波指預算案預測今年經濟有3.5%至5.5%增長，如果外圍經濟形勢不惡化，有信心全年經濟錄得靠近高的增長。對於外界要求政府取消樓市「辣招」，他則提到，雖然香港去年樓價逐步下降、成交量低，但政府看不到市場上出現急於「散貨」的情況，認為這是有秩序地調整，至今年已有所反彈，成交量亦上升，形容是穩定局面，政府暫時「咩都唔使做」。

陳茂波指，初步觀察今年第二季的經濟表現應較首季好，今年應較去年好，估計今年本地經濟生產總值介乎3.5%至5.5%之間，但認為本港未來仍要面對不少挑戰，包括高息環境和銀根偏緊情況，要做好風險管理，至於人力供應以及土地供應仍出現偏緊情況。另政府經濟顧問正在檢視數字，月中會公布更新數字，如果外圍經濟形勢不惡化，有信心全年經濟錄得靠近高的增長。

稱只需望住市場 對於各界強烈要求樓市「撤辣」，惟預算案中堅持辣招維持不變；陳茂波指，去年樓市屬於有秩序調整，下跌15%左右，若從樓市高峰2019年開始計算，至去年年底約跌了18%左右，政府緊盯物業市場，去年成交量大幅萎縮至4.5萬多宗，主要因為去年樓價跌，經濟不好、息口加，買樓自然審慎，但市場沒賣家急於「散貨」，故政府「咩都唔使做，望住市場，讓佢有秩序地調整」。

陳茂波解釋，樓市雖然有調整但仍屬較高水平，目前供款佔市民家庭入息收入約為69.7%，高於過去20年平均的51%，目前需求仍然熱切。他又指，踏入2023年，樓市在頭3個月反彈5%，成交量由年頭的跌勢，上升至2月4,900宗，3月份6,600多宗，樓市穩定開始反彈，是穩定的局面。他重申目前沒有需要調整樓市「辣招」，當局主要考慮供求、價格以及一手二手樓之間的差距，以及整體經濟狀況等。

房屋局局長何永賢亦在辯論中表示，在私人住宅市場方面，政府綜合考慮相關因素後，包括樓價變化速度及幅度、住宅樓宇成交量、未來供應量、經濟情況及市場氣氛等，認為在目前環境下，毋須調整住宅物業的需求管理措施，政府會繼續密切留意市況，適時採取合適措施，回應市場變化。

學者斥墨守成規 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，當局為了壓制樓市，避免樓市升高，至今沒有撤辣，導致房屋流轉慢，不少想換樓人士因為居住空間等改變，卻無法換樓，認為政府是墨守成規、一成不變。

陳茂波