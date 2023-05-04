醫健：老有所醫：保護膝蓋 防半月板撕裂

當我們還是個孩子的時候，跳躍時不會感到膝蓋疼痛。這是因為膝關節內的半月板。半月板是大腿骨和小腿骨之間重要的軟組織結構。它是膝關節內的緩衝墊，可以減少傳遞到大腿骨和小腿骨關節面的壓力。因此，健康的半月板非常重要。

每個膝蓋有兩個半月板，一個內側和一個外側。香港大學的一項研究表明，中國人的下肢內翻很常見。因此，膝蓋內側的壓力較高，膝關節半月板的損傷多在的內側。

半月板損傷的高危包括肥胖人士、體力勞動、要求重複深蹲和跳躍的運動。

隨着年齡的增長，半月板漸漸失去彈性。意外扭傷可能導致內側半月板撕裂。患者在受傷時可能會立即感到膝蓋內側疼痛並聽到奇怪的聲音。此外，膝蓋可能會腫脹。用力伸展和深屈會增加疼痛。如果不及時治療，膝關節內側疼痛會持續存在，最後會出現內翻畸形。

微創關節鏡手術修復 內側半月板後根撕裂與退行性關節炎有關。研究表明，如果不及時治療，30%的內側半月板後根撕裂患者將在兩年內需要進行膝關節置換術。核磁共振是檢測內側半月板後根撕裂的最佳診斷方法。如果條件合適，醫生可以考慮微創關節鏡手術修復半月板撕裂。手術後，預計患者將使用助行器6周以保護修復部位。患者需要定期進行物理治療。整個康復期將需要3個月。

運動前充分熱身是保護膝關節的關鍵。半月板後根撕裂及時發現和早期治療可以防止我們的膝蓋過早退化。骨科專科醫生吳富源