醫管局送藥 議員倡結合社區藥劑師服務

【本報訊】醫院管理局分階段推出藥物送遞服務，率先於本月15日起在瑪麗醫院及將軍澳醫院專科門診展開。病人可透過醫管局流動應用程式「HA Go」選擇服務，每張處方劃一收費65元。服務涵蓋各區，包括離島，最快翌日送到。有議員支持措施，可善用社區藥劑師人力資源。

議員林哲玄表示支持相關服務，形容是便民利民的措施。由於抗生素需要盡快開始服用，而危險藥物有濫用風險須嚴重管制，排除這些藥物在送藥服務之外，屬合理之舉。要克服兩種藥物帶來的挑戰不困難，可善用社區藥劑師資源。

籲設服務點 分發抗生素等 他解釋，藥劑師與醫生同樣是註冊專業人員，資歷操守由監管機構嚴厲監管，是公營醫療機構可信賴的合作夥伴。在各社區設立私營或資助藥劑師服務點，按醫管局專科門診處方為配發包括抗生素和危險藥物，並為市民提供藥物使用指導和顧問服務，是值得推廣的計劃，是基層醫療發展不可或缺的成分。

有關服務的對象是公立醫院專科門診病人，首階段適用於18歲或以上「HA Go」會員。每張處方劃一收費65元，不受處方藥物數量、重量、大小或種類影響。系統會顯示預計送達時間，一般就診當日下午3時前確認送藥安排，藥物翌日送遞。