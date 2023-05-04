抑鬱新症 輪候需時10個月

4年增萬名患者 港人精神狀況惹關注 順利邨躁父雙刀挾持子女一事引起社會關注精神健康議題。醫院管理局數據顯示，患抑鬱症並接受治療的精神病人數量續增至6.6萬，較4年前多近一萬人。精神科專科門診輪候時間大增，被評估為「穩定」的病人新症需等近10個月才見到醫生，較以往多等至少3個月。關注病人團體批評輪候時間長似「無服務」，擔心病人精神不穩易出事。議員促增撥基層醫療資源，減少病情輕微患者排專科的數量。

港人生活壓力大，於新冠疫情下面對失業等困難，引發精神病。醫務衞生局昨日書面回覆立法會時指，醫管局確診患有抑鬱症並接受治療的精神科病人人數續增，由2018至19年的5.61萬人，升至2020至21年6.13萬人，再升至2022至23年度推算為6.6萬人。

精神科專科門診的壓力亦上升。醫管局數據顯示，2021至22及2022至23年度，被評估為「穩定」的例行個案病人有逾3.7萬及3.8萬人，而他們輪候門診新症時間中位數達40個星期，較2019至20及2020至21年度的中數位27周，急增13周，情況令人關注。而2022至23年度緊急、半緊急的新症有2,563人及10,096人，輪候時間中位數則為一星期及4星期，與過去5年相若。

眾多患者病情急劇惡化 精神科專科醫生汪嘉佑提到，一般患者求診被要求填寫問卷，申報患者具體徵狀、有否醫生跟進、自殺暴力風險多少，有否親友扶持等，再由護士以此判斷患者的緊急程度，但亦有眾多個案短時間內由穩定轉為緊急或半緊急。他提到部分被判為「穩定」的患者已有其他醫生或臨床心理學家跟進。

香港病人政策連線主席林志釉表示，近年大眾於新冠疫情、社會氣氛變化下面對巨大壓力，情緒不穩定的人急增，而精神病患者極需要關心及關注，缺乏照顧下容易出意外。他批醫管局精神科新症排期40周極不理想，「等同無服務一樣」，擔心病情於數月惡化，他建議高薪吸引精神科醫生回醫管局工作，加大服務量。

醫療衞生界議員林哲玄則指，現時逼爆精神科新症的其一原因為基層醫療服務不足，普羅沒有可信賴的家庭醫生管理，一有不妥便要求看專科。他認為若患者有了解其背景的家庭醫生，尤其具精神科資歷，便能及早提供輔導或藥物治療，或轉交臨床心理學家。他又坦言，精神科專科醫生不足問題一直存在，因此需擴展架構，引入臨床心理學家及家庭醫生參與。

醫管局回覆指，專科門診診所實施分流制度，確保病情緊急並需要及早診治的病人獲得優先跟進及治療。新轉介個案通常先由護士甄別，再經有關專科醫生覆核。醫管局的目標是把緊急及半緊急新症的輪候時間中位數，分別維持在兩個星期和8個星期之內。

汪嘉佑