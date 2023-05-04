露宿人數錄跌幅 回到疫情初期

【本報訊】本港露宿者數字呈下降趨勢。勞工及福利局局長孫玉菡昨日書面回覆議員質詢時表示，隨着疫情放緩，登記露宿者人數已由2022年3月底的1,564人，回落至今年3月底的1,441人，少123人。此外，部分受限於疫下出入境檢疫要求等因素影響，致無法返回內地居住或工作，而需短暫露宿的人士，在解決其困難後已脫離露宿生活。

孫玉菡表示，社會福利署「露宿者電腦資料系統」顯示，在疫情期間，登記露宿者人數由2020年3月底的1,423人，上升至2022年3月底的1,564人；而隨着疫情放緩，截至2023年3月底，露宿者人數已回落至1,441人。

緊急短期宿位僅626個 孫續指，社署現時為露宿者而設的緊急及短期宿位共有626個，包括228個資助宿位，以及398個由非政府機構以自負盈虧方式營運的宿位。就露宿者的住宿需要，社署資助的露宿者綜合服務隊及相關服務單位的社工，會因應他們的意願及實際情況，協助他們制訂較穩定的住屋安排。

社署服務隊亦在疫情期間持續日間及深宵外展探訪，主動接觸露宿者，了解他們露宿的原因，並按他們的實際需要及接受服務的意願，提供綜合服務，包括輔導、服務轉介、短期住宿及申請經濟援助等，以解決他們的緊急福利需要，協助他們脫離露宿，重新融入社會。