削社福開支 勞福局死撐要節流

【本報訊】立法會昨日審議財政預算案的撥款條例草案，勞工及福利局局長孫玉菡點名回應社福界議員狄志遠早前批評政府節流計劃，削減社福界1%經常開支的言論，指當局在節流計劃下「減了一棵樹，但同時多種50棵樹」。他又透露人才清單檢視工作大致完成，會在短期內公布。

「減一棵樹 多種50棵」 狄志遠早前指削減1%即兩億港元的社福開支，會對現時社會服務需求大增的香港雪上加霜。孫玉菡指，政府在上年度開始實施節流計劃，所有政策部門都需要執行，但強調勞福局開支仍位列各政策局第一，形容政府在節流計劃下「減了一棵樹，但同時多種50棵樹」。

狄志遠回應孫玉菡時指，政府稱福利開支增加，但他認為實際上和增加和削減的開支屬兩回事，要求當局交代扶貧工作的績效指標。

另外，為紓緩勞動力不足，政府推出多項人才政策，包括「高端人才通行證計劃」，孫玉菡表示，自推出措施各項人才入境政策以來，當局接收超過6萬份申請，批出逾3.3萬份申請，而高才通亦收到2.5萬申請，有1.5萬獲批。

至於政府近日公布決定由2025年的5月1日起，落實取消強積金對沖安排，當局會向僱主提供為期25年、總額超過330億港元的資助，分擔僱主遣散費及長期服務金的支出，同時開發一套申請、批核及登記的資訊平台。孫表示，就有關政策政府會盡快向財委會申請撥款，向僱主提供資助計劃和開發平台。