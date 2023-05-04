5大學高層平均年薪逾700萬

【本報訊】本港各所教資會資助大學主管人員的薪酬待遇及其僱員福利備受社會關注。教育局局長蔡若蓮昨日書面回覆議員，披露8所大學在過去5個學年內的最高僱員薪酬組別，以2021-22學年計算，5所大學的最高薪酬職員年薪均超過700萬元，當中以城市大學最高，超過900萬元。

蔡若蓮表示，按教資會《程序便覽》規定，不論撥款來源，各教資會資助大學須於每財政年度的財務報告內，以每15萬元為一組別，披露全年總薪酬超過180萬元的僱員人數，其中包括薪金、津貼、約滿酬金、退休金計劃的供款、房屋福利及其他福利等。

城大最高年薪達900萬 根據資料，以2021-22學年計算，8間大學中有5所大學的最高薪酬職員年薪均超過700萬元，包括城市大學、浸會大學、中文大學、科技大學及香港大學，並以城大為最高組別，達900萬至915萬元；其餘3所大學，即嶺南大學、教育大學及理工大學，則維持於年薪570萬至690萬元不等。

蔡續指，各大學均有按其情況設有僱員退休政策，各大學現時設下的退休年齡普遍為60歲或65歲；大學並設有機制處理及審批聘用或延任已屆退休年齡者的個案，當中考慮因素可包括工作表現、大學人力需要或特殊情況等。至於上述校長、副校長，以及個別大學學院院長的聘任事宜，一般須經由大學校董會/校務委員會決定。