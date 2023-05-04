各行急需人力 政府仍估算

最快明年第三季才有分析結果 有議員關注到如何解決香港各行業人手不足問題，勞工及福利局局長孫玉菡表示，新一輪人力資源推算將於年中開展，當局正密鑼緊鼓多項準備工作，並盡量壓縮推算流程及所需時間，預計主要分析結果可於明年第三季完成。

孫玉菡表示，新一輪人力資源推算將於今年中開展，當局正密鑼緊鼓進行多項準備工作，包括在技術層面細化推算方法及分析框架、釐定涵蓋的行業及職業、制訂分析方案和規劃業界訪談框架等。由於是次人力資源推算涵蓋範疇廣泛，涉及不同產業及工種，過程需時，已盡量壓縮推算流程及所需時間，預計主要分析結果可於明年第三季完成。

在推算工作完成前，相關決策局會聽取業界意見，因應面對人力短缺的行業情況提出解決方案。以勞福局為例，已在保障本地勞工優先就業的前提下，推出「院舍輸入護理員特別計劃」，適度容許輸入安老院及殘疾人士院舍護理員。至於發展局、運輸及物流局亦正檢視建造業及運輸業的勞工短缺情況，考慮應對方案，目標是年中或之前完成評估及提出初步建議。

建造業勞工短缺亦嚴重 此外，勞工處亦正考慮持份者意見，研究可行措施，優化「補充勞工計劃」的運作及處理申請的流程，包括盡可能縮短處理申請的時間。就建造業的人力情況，政府已聯同建造業議會及業界採取多管齊下措施，包括政府去年向議會撥款10億元，資助議會未來6年共2.7萬個半熟練及熟練工人培訓名額等。

擬放寬商用車考牌要求 至於運輸業，運輸署將繼續與勞工處、僱員再培訓局和公共交通業界合作，加強推廣司機培訓和招聘，例如放寬商業車輛的駕駛執照申請要求及優化的士筆試、度身訂製培訓課程、採用多元化本地招聘渠道等。

政府亦鼓勵公共交通營辦商繼續改善員工福利，增加工資，締造更理想的工作環境，吸引更多新血投身行業。