城巴引入氫能巴 料年內投入服務

港府計劃今年進行測試氫能巴士計劃，城巴指，去年宣布在西九龍車廠興建首個加氫站，相關供應及安裝合約已由內地中集氫能科技（北京）有限公司中標。至於氫能巴士去年6月抵港後曾試行，而年底亦曾在澳洲行駛，目前正運往內地進行技術評估，並預計今年稍後時間返回香港，正式向運輸署申請車輛類型評定。