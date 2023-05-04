城巴引入氫能巴 料年內投入服務
【本報訊】城巴去年中引入全球首輛3軸雙層氫能巴士。相隔接近一年，城巴宣布全港首輛氫能巴士及全港首個加氫站試驗項目的申請，前日獲港府氫能源跨部門工作小組原則上同意推展，預計氫能巴士以及加氫站可以於今年內投入運作。
港府計劃今年進行測試氫能巴士計劃，城巴指，去年宣布在西九龍車廠興建首個加氫站，相關供應及安裝合約已由內地中集氫能科技（北京）有限公司中標。至於氫能巴士去年6月抵港後曾試行，而年底亦曾在澳洲行駛，目前正運往內地進行技術評估，並預計今年稍後時間返回香港，正式向運輸署申請車輛類型評定。
10分鐘加氫 續航力400公里
據城巴去年介紹，氫能巴士表現較電動巴士優異，例如電動巴士充電時間需逾3小時，氫能巴士加氫僅需約10分鐘，故毋須佔用大量泊車位充電。
其次，氫能巴士續航距離長達400公里，較電動巴士200公里多一倍，且適合行走長途路線，能應付香港獨特的營運環境，包括多山路及斜坡、炎熱氣侯、高乘客量及頻密班次需求。
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