影住駕收近7萬宗舉報 運作近一年 發1.9萬告票

【本報訊】交通罪行電子舉報平台「影住駕」運作近一年，有議員昨日在立法會大會提出書面質詢，查詢平台運作情況。政府回覆指，平台推出至今收到6.8萬宗舉報，截至今年3月底，執法部門就有關平台的舉報，共發出超過1.9萬張定額罰款通知書，及以傳票作出超過2,400宗檢控。

多屬危駕不小心駕駛 運輸及物流局局長林世雄以書面回覆議員指，「影住駕」平台自2022年5月正式推出至今年4月21日期間，共收到超過6.8萬宗舉報。截至3月底，有關平台就各類舉報投訴數字中，有13,316宗舉報涉及「危險駕駛/不小心駕駛」、8,897宗涉及「沒有遵從道路標記」、12,200宗涉及「橫過連續雙白線」、5,582宗涉及「沒有遵從交通燈的指示」及3,998宗涉及「沒有遵從交通標誌」。

對於執法部門現時是否只接納市民透過光碟提交上述舉報個案影片或照片的複本作為呈堂證物，林世雄指，光碟是提交呈堂證物較為穩妥的方式，他解釋，執法部門所有的呈堂證物必須符合法庭的要求，以確保有足夠證據對違例人士作出檢控，有關部門須肯定證物鏈的完整性，例如不被修改或破壞等，並妥為保存證物。