皇后山邨 山麗苑 入伙兩年配套差 300人等車打蛇餅

排足一句鐘 違站上層車廂 司機焗行駛 人口約3萬人的粉嶺皇后山邨及山麗苑入伙近兩年，居民仍倚重九巴78A號線接駁港鐵粉嶺站出入，該巴士線不勝負荷，每日下午繁忙時間大排長龍。近日情況惡化，有多達300人等巴士，有人等足一句鐘方上到車，直言比起由市區回粉嶺的車程時間更長；而且乘客上車後有大批人湧到巴士上層車廂，即使已滿座，不少人仍違規站在巴士上層，車長亦要被迫開車。不少乘客憂慮巴士滿載兼上層違規站人，一旦翻車勢傷亡枕藉，要求當局正視交通規劃失衡問題，盡快加開更多直接出入市區的巴士線疏導人流。

駕駛輕型貨車謀生，居住山麗苑的陳先生近期因停車場被封，加上山麗苑停車場不准停泊貨車，他被迫在粉嶺名都租車位並每日乘搭78A巴士回家。他前日下午約6時到達粉嶺站，一如既往到名都商場對開的巴士站等車，他甫到站已發現人龍不似預期，平日輪候至天橋位置的人群，竟然大打蛇餅一直延伸至祥華邨的熟食亭位置，目測輪候人數多達300人。他估計九巴當刻並沒有開出特別班次，維持15分鐘一班車，結果令乘客排長龍，他苦等足足一小時才可上車，慨嘆「名都返山麗苑竟然用咗75分鐘！」

滿載翻車 後果堪憂 其他候車乘客亦因為經常排長龍而鼓譟，直言「耐過市區搭車返粉嶺」。巴士甫到站，乘客就蜂擁而上，逼爆下層車廂已成日常，更有不少人無視安全，違規在上層站立。從乘客分享的圖片可見，有巴士的上層後半部均塞滿站立乘客，車長受群眾壓力而被迫開車，不少乘客指「唔好企上層、轉彎最危險」、「九巴漠視人命」及「有事保險唔包」等，有人更憂慮一旦發生翻車意外，後果不堪設想，促當局正視交通規劃失衡問題，增加直接開往市區路線。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰就指，收到不少車長反映78A線逼爆問題，車長若見乘客站上層會勸喻他們走到下層，更可按指引可停車並報警求助，惟車長理解乘客無車搭苦況，只能「執生」而無奈開車。

九巴加密班次應對 運輸署表示，現時皇后山區有8條日間專營巴士及兩條專線小巴路線，暫毋須增加額外接駁路線前往港鐵站。該署指，根據近日實地視察，78A號線於下午繁忙時段的乘客需求較高，九巴已加開班次配合需求，並安排外勤人員協助乘客，乘客一般可於15分鐘內登車。該署正計劃延長78A號線位於粉嶺名都外的巴士停車灣，以容納兩部巴士同時上客，加快登車時間，而該線自2021年11月30日投入服務以來，該署共收到92宗相關意見或投訴。

該署又指，《公共巴士服務規例》規定乘客不可於行車時在巴士上層站立，違者最高可被罰款2,000元。若車長知道有乘客在上層站立仍然繼續開車亦違反相關規定，最高可被罰款額為5,000元及監禁6個月。九巴回覆指，78A號線班次符合運輸署要求，會密切留意客量靈活調動資源疏導乘客。