政府強調零增長 公務員學院擬開新職位

【本報訊】政府強調公務員零增長，卻又不停開新位。公務員事務局建議公務員學院在2023-24年開設4個首長級職位及一個首席行政主任，其中建議開設的高級首席訓練主任屬新職級，即為學院新增的副院長，協助分擔院長的繁重職務，在有需要時，副院長亦可代理院長執行職務。

公務員事務局向立法會相關事務委員會提交的文件指出，在建議開設副院長職級外，其餘3個首長級職位分別是首席訓練主任、助理首席訓練主任及首席行政主任，以及在一般職系處設首席行政主任，職銜為首席行政主任（一般職系）行政。

學院4個職位及一般職系處的職位開支方面，按薪級中點估計需增加的年薪開支總額分別是約900萬元及197萬元。此外，實施這項建議須同時在公務員學院開設合共3個非首長級常額職位，包括兩個一級私人秘書和一個二級私人秘書，以及在一般職系處開設一個二級私人秘書的非首長級常額職位。這些職位按薪級中點估計的年薪開支總額為154萬元，當局稱已預留足夠款項，支付有關職位的所需開支。