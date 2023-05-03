管理混亂埋隱患 魚骨泊位應採納

本港避風塘泊位雜亂無章，管理又烏啄啄；一出事，肯定應咗「唔病唔病，一病要命」嗰隻。呢嗱！尋日立法會經濟發展事務委員會召開會議，有議員批評政府現時避風塘密度高，管理一無是處，指評估周期應縮短，亦擔憂通關後因酒店價格高企，許多私人漁船經營酒店度假等非法業務，一有事就好大鑊！

事實上，2021年香港仔南避風塘發生「火燒連環船」，周不時亦發生遊艇大火，冇人傷亡就大話夾好彩，之不過唔係次次都避得過劫數，所謂「唔怕一萬，最怕萬一」吖！有議員強調通關後酒店價格飆升，變相鼓勵船隻做相關生意，對消防與環境隱患表示擔憂。至於航運及交通界議員亦指出避風塘泊位密度十分高，不認同政府單靠面積評估就認為船隻停泊夠用；而漁農界議員直斥避風塘泊位管理七國咁亂，唔同種類船隻胡亂停泊，導致避風塘船隻出入及停泊困難。

政府面對議員種種劣評，官僚一貫死撐，指評估5年為一周期，係科學且有效，預計2025年擴展香港仔避風塘南30公頃，並會喺2023年1月底及5月分別實施第1期與第2期嘅避風塘通航區調整，政府稱通過之前颱風時避風塘停泊評估，14個避風塘僅有3個滿額，相信通過日後協調分區停泊，位置會更足夠。事實喺市區嘅避風塘過於擠迫，政府過往只增加喜靈洲避風塘泊位，卻因位置偏遠，連遊樂船都唔吼，遑論每日都出海嘅漁船。難怪議員炮轟政府邀請嘅有關專家，可能只係安坐辦公室研究，建議政府多啲去港口同業界溝通。政府一味周身郁扮忙碌，邊有用㗎。

阿哥，知唔知乜嘢叫做「得萬人之兵，不如聞一言之當」吖？東方傳媒機構早喺2020年向當局獻上治本藍圖，引入完善管理系統，設置「魚骨形」嘅碼頭泊位，令船隻有序排列；此外，又進一步作出4大強化建議，如一旦發生火警，利用滅火輪可暢通無阻下進入火警現場；增設消防警報系統，內有自動灑水設備，並連接警報系統，火警發生時會直接接駁消防處控制室，消防處可即時派出滅火輪到場，並即時抽取海水救火；而現場亦增設扶手，好讓船上人士靠扶手逃生，減少傷亡。本報大早又指出大埔吐露港海灣甚適合發展「魚骨形」碼頭，如果當局一早採納，依家就唔使又畀議員「將軍」啦！

其實，船隻有增冇減，如今亦應該喺近市區嘅西貢等地建新避風塘，而唔係好似盲頭烏蠅亂咁撞！東方獻上嘅「魚骨形」碼頭泊位藍圖，有麝自然香，之前唔少議員和有識之士都叫好！政府的起心肝照跟，猶未遲也！日出東方，其道大光，仲唔快啲行動！