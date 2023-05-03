龍七公：電動車未普及 須加快追落後

對於香港作為國際大都會，我們總是引以為傲。然而，國際大都會要比其他城市在可持續發展方面做得更好。香港人多車多，由車輛排出的廢氣一直是空氣污染的元兇。我們城市的將來必須做大做好，如果要成功，就必須在可持續發展方面做出些亮麗的成績。遠的不說，就算跟內地相比，我們在電動車方面也較為落後，這問題值得深思。

要點一：可發展空間很大。早前特首率領政府官員和立法會議員到大灣區訪問，環境及生態局局長謝展寰在深圳參觀了內地龍頭電動車生產商比亞迪，目的是了解電動車和軌道交通的發展。他其後表示，特區政府計劃在2027年前引入3,000輛電動的士，而比亞迪便是其中一個合作夥伴。不說不知，原來香港目前在這方面的發展仍處於起步階段，當下只有兩輛比亞迪電動的士在進行試驗。謝局長已趁上次訪問跟比亞迪討論相關問題，希望對方顧及本港山多斜坡多的特殊地理環境，對電動的士作出相應調校，以加快推動本港的士電動化的過程。

要點二：儼然成為全球最大的電動車市場。那麼內地在這方面又做得如何呢？如果拿年銷量作為標準，那麼中國已是全球最大的電動車市場了。與此同時，內地在這方面的發展勢頭良好。有機構最近在中國近50個城市訪問了2,000多名18到65歲車主，以及計劃在未來一年內買車的潛在車主，受訪者在回答關於購買意願的問題時，大概60%的車主和84%的潛在車主表示下次買車會選擇電動車，只有四分之一車主和一成潛在車主表示會選擇燃油車。這項調查清楚顯示，雖然中國已是全球最大的電動車市場，但電動車在內地的滲透率還會繼續大幅提升。同時，預測未來電動車的銷量可以在主流汽車市場中佔據更大比例，也是一個非常合理的期盼。

發展綠色低碳運輸 要點三：要奮起直追。跟內地相比，似乎香港在電動車普及這方面確實是落後了。根據特區政府的數字，運輸佔香港總碳排放源大約兩成。香港有自己的環保目標，要在2050年前達到車輛零排放，同時要邁向碳中和，所以發展綠色低碳運輸，對於能否實現碳中和目標會起着相當重要的作用。

在實際進展方面，特區政府在2021年第一季度發布了《香港電動車普及化路線圖》，以「零碳排放‧清新空氣‧智慧城市」作為願景，同時定下在2035年或以前停止新登記燃油私家車，推動巴士、小巴、的士、貨車等電動商用車的專項試驗，以求在2025年制訂更具體推行的方向時間表。然而，2025年距離我們只有兩年之遙，一晃眼就過去了，以我們現在的普及程度，到時可以追上目標嗎？看着內地在電動車普及方面這麼先進，我們的確有奮起直追的必要。可別忘了，香港的身份是國際大都會，無論如何我們也不可以成為一個受空氣污染困擾的大都會。