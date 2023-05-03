笑看天下：奴才又多是欺善怕惡

人必自侮而後人侮之。有人指出，人類貴在懂選擇，可以選擇做人或選擇做奴才。這話冇錯，有人又認為，根本冇「委屈嘅和平」呢回事，下跪，換來的只係臣服苟活，不是和平。之不過，南韓總統尹錫悅睇怕唔係咁諗，佢一面倒向山姆大叔懷抱討好搖尾，把「屈辱外交」演到纖毫畢露而不覺其醜！

呢，南韓多年來對於台灣問題一向沉默是金，以免踩到北京嘅紅線，如今尹錫悅一反常態，簡直好似飲咗幾公升雞血，佢早前接受外媒訪問，開門見山直指台灣問題不單止係兩岸之間嘅問題，而且係全球性問題，南韓反對武力改變現狀。

阿哥，這不是直衝到中國面前喊話嗎？甚麼「全球性問題」，這不是比日本前首相安倍晉三的「台灣有事就是日本有事」更狂妄嗎？尹錫悅依家將台灣問題推到「全球性問題」，即係全世界都可以對台灣問題說三道四？難怪中國外交部發言人即時批評，指台灣問題純屬中國內政，不容他人置喙。

事實上，類似嘅批評吾人耳熟能詳，對方不會有太大反應；之不過，南韓外交部反而召見中國駐韓大使，提出強烈抗議，反指中國外交部嘅言論於外交上係「失禮行為」。這真是豈有此理！都怪中國對南韓一向太客氣了！

尹錫悅以為得到山姆大叔嘅「核保護」就可以亂咁用口放屁？自美韓共同發表《華盛頓宣言》以來，南韓自以為做了奴才就可以換來安逸，不怕北韓嘅核威脅。北韓領袖金正恩胞妹兼勞動黨中央委員會副部長金與正第一時間譴責有關宣言係「窮兇極惡嘅敵視政策」，只會令東北亞地區更兇險，推至核戰邊緣，北韓媒體亦對之口誅筆伐，奇怪嘅係尹錫悅未敢吭一聲，可見奴才又多是欺善怕惡！