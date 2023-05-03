仁文仁心：淄博燒烤爆紅反映甚麼

淄博這座歷史底蘊豐富的古城，近日因再平凡不過的「燒烤」，登上各大社交平台熱搜榜；諸如「淄博燒烤永遠的神」、「你去淄博吃燒烤了嗎」等話題，持續霸榜前列位置。不止如此，淄博燒烤熱潮更為當地帶來實質利益。正值五一長假，淄博旅遊訂單激增2,000%，火車票剛開售不到一分鐘即售罄；甚至帶動了全省旅遊，青島、威海、濟南及煙台等城市的五一假期酒店住宿預訂量，也名列全國前20位置。

淄博燒烤現時有多火紅？有遊客形容，剛下火車便聞到一股燒烤的香氣；各大燒烤店門口皆大排長龍，等兩三小時仍未能入座。據報道，當地絕大部分燒烤店的日銷售量超過一萬串；以一頭肉牛能出肉約200公斤、每串燒烤約20克牛肉來推算，相當於每間店一晚便能烤掉一頭牛，相當誇張。須知道，淄博燒烤並非馳名已久，絕大多數燒烤店只是小店，難以負荷過於龐大的客流。事實上，不少店家開始想方法「趕客」，有的用大聲公呼籲排隊人龍離開，有的甚至在網上自製惡評，企圖自毀名聲！

對於淄博燒烤爆紅的原因，可謂眾說紛紜。有人認為是網紅推介，捕捉了流量密碼；有人認為是當地本來就環境優美舒適，只是以往未被發掘。筆者認為，關鍵在於內地遊客心態的轉變。

隨着在城市出生的新生代擁有消費力，成為遊客主力，他們不再像老一輩般渴望到大城市遊覽，而是更傾向發掘「滄海遺珠」，追求新鮮、尋找驚喜，甚至反璞歸真。那麼，當網上有人推介淄博，自然吸引他們一探究竟。另一方面，網購、代購盛行，亦削弱了大城市的吸引力；當購物不再是選擇旅遊地時的考慮因素，諸如異地風情、歷史文化等二線城市普遍擁有的優勢，自然得到提升。