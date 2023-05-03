激濁揚清：軍售台灣 願者上釣

台灣空軍司令部日前表示向美國採購66架F16V戰機，首批戰機原定年初交貨，惟因疫情影響人力、物料與供應鏈，需押後至少兩年。美國以兵棋推演強調必須確保台灣在開戰前的武器庫存充足，惟山姆大叔錢按時收，貨卻不依期交，這樣做生意不是願者上釣是甚麼？

據台媒引述台軍官員指，美方新機在2024年底出廠，正積極協助處理戰機出廠及交付進程，強調全案仍按原計劃於2026年完成。撇開變種病毒株「大角星」近日肆虐美國，美方會否再一次借疫情過橋，實在天曉得。再說，延期交付意味着測試及整合武器裝備與訓練機師等工作將被耽誤，打亂了原來部署。枉台灣國防部多次強調F16V對空防十分重要，美國空中機動司令部司令、空軍上將米尼漢早前預測中美於2025年可能因台灣而交戰，爆發商用無人機群衝突，台方是否因老美指名「無人機」，因而對F16V延期交付不以為然？

外賣平台送遞延誤，顧客也能給負評，台方做了冤大頭，對美方逾期交付戰機卻無權置喙，還搬出美台軍售是政府對政府，有美國政府保證，未能如期如質完成亦無違約條款來說事。單是「保證」兩字已是荒謬透頂，皆因美方現在不正好示範了它有多不重視保證嗎？就算美方使出「有拖冇欠」一味拖延，又或給出二流貨色，台灣方面也只能肉隨砧板上，聽之任之乾跺腳。

當然，台灣未能如願武裝起來，成為美國以台制華的戰爭棋子，終究也是好事，惟台灣的出發點只是為着不想或不敢與美方撕破臉，並非出於和平立場。無論是《廣場協議》中被算計的日本，遭監聽的南韓與德國，抑或軍售中的大水魚台灣，均印證了「做美國的敵人很危險，做美國的朋友卻致命」。