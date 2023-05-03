筆下風雲：香港只剩髒吵亂舊？

疫情後首個五一黃金周，香港旅遊區人頭湧湧。筆者五一當日到銅鑼灣逛一圈，街頭、商場盡是內地遊客。這對於疲不能興的市道是好事，但以筆者的觀察，遊客大多是睇多買少，僅時代廣場內就只有三數間名店門外有人排隊，其他店舖靜英英，連金行也是門堪羅雀，要主動招手拉客。

自從「小紅書」大行其道後，內地遊客按圖索驥，跟着小紅書推介的香港景點、食肆逐一到訪，然後又會將經驗和相片再放上小紅書分享。很可惜，內地客在小紅書分享的香港體驗都是不愉快的多，有8年前到訪過香港的內地網民表示，今次再來香港令他失望，以往香港給他的印象是光鮮、文明、進步，但今次來卻驚覺街道髒兮兮，機場設施老化，很多大廈都是灰濛濛一片，整個城市就是髒吵亂舊。

說香港街道髒兮兮絕非虛言，本報也經常報道老鼠在各區橫行、街頭巷尾污水垃圾遍地，港府敲鑼打鼓、自詡很有成效的「打擊衞生黑點計劃」，隨着內地遊客一語道破，可謂將官僚自欺欺人、胡混度日的遮羞布徹底戳穿。港府再不加緊改善，一旦連內地遊客都嫌棄香港，想振興經濟，難矣。

此外，又有內地遊客批評本港食肆服務水平不及內地，又是切中要害，尤其內地客最喜歡光顧茶餐廳，而茶餐廳基本上沒有服務可言。最要命的是，部分香港人仍然有一種高人一等的優越感，看不起內地人，以致內地遊客在港消費也得不到優質服務，貼錢買難受，無異於趕客。

當然，同樣不容否認的是，有些內地客確是十分野蠻，財大氣粗，不可一世，稍一不滿便動手動腳。中環一間燒鵝名店，五一當日發生內地客與店方職員打到出馬路事件，不管誰是誰非，對兩者形象皆無好處。