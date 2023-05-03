強詞有理：自毀霸權

為甚麼要去美元化？不必講甚麼大道理，看看眼前的例子就知道答案。阿根廷最新通脹率升至驚人的104%，央行不得不將基準利率由81厘上調至91厘，但能否有效壓抑通脹仍是未知之數。為了緩解大量美元外流，阿根廷政府宣布停止以美元支付從中國進口的商品，改用人民幣結算。按該國經濟部長的說法，此舉將增強阿根廷經濟的自由度，提高外匯儲備以應付美元激進加息帶來的衝擊。說白了就是減少對美元的依賴，不是去美元化，勝似去美元化。

道理很簡單，只有擺脫對美元的依賴，才能實現經濟自由自主，才能避免被美國收割。阿根廷邁出去美元化這一步，既是現實需要，也是大勢所趨。畢竟天下苦美元久矣，美國利用美元霸權收割全球，對各國尤其是新興國家造成的傷害再怎麼強調都不過分。過去大多數國家無力反抗，也找不到替代貨幣，只能任人擺布。但近年隨着中國經濟實力不斷壯大，人民幣在國際上的認受性愈來愈高，各國多了一種選擇，沒有理由繼續被美國收割。正如特斯拉行政總裁馬斯克指出，如果將一種貨幣「武器化」的次數足夠多，其他國家就會停止使用它。

事實上，美國一直濫用金融霸權，動不動制裁打擊其他國家，早就令人反感。加上美國瘋狂放水，現在又激進加息，將通脹轉嫁予其他國家，引發美元信用危機，金融體系紛紛爆雷，更是令各國避而遠之。在阿根廷之前，俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、巴西、東盟以及沙特等中東國家已先後開啟去美元化進程。甚至連孟加拉與俄羅斯合作興建核電站，也決定以人民幣支付。

正是這種背景下，今年3月人民幣已經超越美元，成為中國跨境交易使用最多的貨幣，相信這種趨勢還會持續下去。即使人民幣未必能夠完全取代美元地位，但此長彼消之下，已足以改變美元獨霸的格局。試想想，連美國「後院」巴西和阿根廷也紛紛向人民幣靠攏，老美還能安枕嗎？

有位美國前高官曾經警告，一旦美元變成只是一種紙幣，美國實力就會崩潰，美國自己摧毀了自己的霸權。這不是危言聳聽，而是正漸漸變成事實。美元信用根基動搖，正是美國自己造成，當全球去美元化成為一種不可逆轉的趨勢，即使有軍事霸權護駕，美元霸權也免不了分崩離析的命運。