政情：區選改革 直選議席減至20% 間選委任各佔40%
港府檢討區議會架構，並公布新一屆選舉方案，直選數目降至兩成，同時恢復委任制，並引入間選，兩者各佔四成。
民政專員任主席 不設副手
全港分為44個選區，採用雙議席單票制。直選議席由現屆452席，減至88席；同時恢復2015年政改方案中取消嘅委任議席，共有179席，由特首親自委任；而由分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員（三會）組成嘅地區委員會，則有176席，以全票制選出；另保留27個鄉事委員會當然議席。總的來說，下屆區議會議員總數為470名，較上屆減少9席。所有議員需得到「三會」各3票提名，而直選則需同時獲50名當區選民提名。
另外，亦引入「資格審查委員會」以及「履職監察機制」，當局將列「負面行為」清單，不符公眾期望嘅區議員可受調查。區會實際架構亦有改變，區會主席改為由民政事務專員擔任，不設副主席。同時，為強化地區治理架構，當局將成立「地區治理領導委員會」以及「地區治理專組」。委員會負責領導地區治理整體策略、政策和措施，而專組則統籌及指揮各政策局和部門地區工作。
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