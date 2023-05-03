政情：區選改革 直選議席減至20% 間選委任各佔40%

民政專員任主席 不設副手

全港分為44個選區，採用雙議席單票制。直選議席由現屆452席，減至88席；同時恢復2015年政改方案中取消嘅委任議席，共有179席，由特首親自委任；而由分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員（三會）組成嘅地區委員會，則有176席，以全票制選出；另保留27個鄉事委員會當然議席。總的來說，下屆區議會議員總數為470名，較上屆減少9席。所有議員需得到「三會」各3票提名，而直選則需同時獲50名當區選民提名。