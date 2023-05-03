政情：追問有否Google落廣告 政府當聽唔到

香港代表隊出外參賽接連發生播錯國歌事件，但港府要求Google將正確國歌置頂遭拒。有議員要求新聞處交代在對外公共關係預算中，有否在Google落廣告及相關金額，但民政及青年事務局只強調該預算包括數碼推廣，無正面回應有否在Google落廣告。

議員促交代對外公關預算 議員陳穎欣就預算案提問，就政府指在香港以外嘅公共關係財政預算為1.824億元，當中有冇包括擬向於Google網站投放廣告嘅預算？若果有嘅話，要求交代相關金額嘅細項。當局回覆話政府新聞處於2023-24年度財政預算案綱領（1）香港以外嘅公共關係財政預算中，包括用於數碼推廣嘅費用，並將會按最新嘅政府規定及實際需要，向合適嘅服務提供者採購服務，又指現時暫未能提供相關金額嘅細項。

實際上，身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀曾去信創新科技及工業局局長孫東，要求交代有否喺Google落廣告，若有則要求停止，但當局亦都無正面回覆，有否喺Google落廣告。