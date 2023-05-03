政情：講新安縣變遷 劉智鵬冀港深齊發展

劉智鵬

一河之隔，劃分香港同深圳兩個城市，然而兩地過去都有「新安縣」呢個共同淵源。議員劉智鵬拍片講古，話新安縣嘅地域古時係屬於東莞，喺明朝中葉雖累積唔少人口，但由於治安不靖，需要有足夠嘅人手去管治，朝廷於是喺萬曆元年（1573年）接納鄉紳提出「設縣」嘅建議，將東莞南面分隔出來成立一個新縣，並以「革固鼎新，去危為安」而取名為「新安縣」，講起上嚟，距今都有450年啦！

古時屬東莞範圍 之但係，有鄉下係新安縣嘅港人，其籍貫係寫「寶安縣」，咁又點解呢？劉智鵬話民國初期有研究發現，嶺南一隅嘅新安縣於晉朝時期，係稱為「寶安縣」；鑑於河南洛陽亦有一個新安縣，為免混淆，廣東省嘅新安縣就改用「寶安縣」嘞，由於當時深圳河以南嘅新界同港九地區都屬於英國管治範圍，所以寶安縣大致上係依家深圳嘅管轄範圍。時至今日，深圳依舊被稱為深圳，但寶安就變成深圳嘅一個區。而昔日新安縣縣政府所在嘅南頭，依家就被稱為「南頭城」，係深圳一個非常重要嘅歷史古蹟。

劉智鵬話明朝設立新安縣嘅時候，冇人會想到呢個地方將來會變成南香港、北深圳。如果將兩個城市嘅GDP加埋一齊，相信世上冇幾多個城市群能與之比較。佢話基於歷史上嘅密切關係，港深兩地應該攜手發展，重現新安縣過去嘅光輝。