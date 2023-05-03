政情：管制裝修噪音 田北辰親耳上陣

平時官仔骨骨嘅議員田北辰（田二少），竟然拎起沉重嘅裝修設備喎，莫非佢要為自己間屋進行大裝修？其實，佢係用自己隻耳，感受一下裝修工具嘅噪音量啫！當局擬修訂《噪音管制條例》，建議進一步管制住宅裝修噪音，而佢就認為立法要奏效，寧靜嘅裝修設備係充分條件，所以要求環境及生態局，帶佢睇吓新舊工具嘅噪音到底有乜分別。

話說今次修例之中，建議禁止住宅裝修使用10公斤以上嘅撞擊式電炮，而10公斤以下就要申報，同埋限定操作時間。

聽吓撞擊式電炮有幾嘈 田二少親耳體驗，話10公斤以上的確好嘈，而另一隻6公斤就尚算可以接受。但介乎兩者嘅7至9公斤呢？政府官員就話市面上係以8公斤居多，9公斤少之又少。至於點解立法唔係限8公斤？理由係6同8公斤都差唔多。由於目前10公斤以上嘅電炮係要拎牌，若一旦有人使用有牌嘅電炮，咁就即刻知道違法，執法上比較便捷咁話。

同開槽機或釘槍等寧靜裝修設備相比，田二少對於油壓夾嘅印象最深刻，話好似變魔術咁就拆咗幅牆，只可惜唔可以拆地磚，價格亦比較貴。佢話總括而言，新嘅寧靜裝修設備的確較舊嘅寧靜，但點樣鼓勵業界轉用，政府就要認真諗諗喇！佢提議政府要設立兩年過渡期，期間新同舊都可以用，之後全部就要換晒新嘅。當然，如果有設備係冇取代品的話，咁都冇辦法，但香港始終都要邁向更安全、更靜音嘅方向。

田二少又關注到，市民點知隔籬裝修有冇跟足法例呢？當管理處接獲噪音投訴後，又有冇足夠嘅知識去判斷裝修單位是否違規？佢話政府官員解釋，會要求裝修單位喺門外張貼附有QR code嘅告示供住戶同管理處查閱，從而掌握邊啲時間可以使用電炮。同時，當局亦會研發一個可判斷聲音係咪電炮嘅應用程式，從而得知有冇違規，仲可以作為證據轉交環保署執法。

真係掂？田二少話涉及裝修噪音嘅投訴，好多時都係口同鼻拗，若果政府唔協助管理處做好中間人嘅角色，有關問題就難以解決。

話時話，依家立法會正進行擴建工程，田二少即刻向官員提出，要求承建商採用寧靜裝修設備去完成餘下嘅工程，等議員同助理都可以感受一下，係咪另一個完全唔同嘅世界咁話。