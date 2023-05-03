涉32年前狎兩表妹 47歲男子不認罪

【本報訊】現年已47歲的表兄被指於32年前，性侵兩名當時10歲及7歲的表妹，包括強姦其中一人、要其中一人倒立揭起其裙子及內褲露出下體及用筆插入其下體，直至2018年，該表兄終被拘捕，但否認曾強姦表妹。該被告昨於高院否認強姦及非禮等共3罪，案件隨即開審，並傳召其中一名女事主作供。

被指筆插女事主下體 被告代號C.F.L.，控罪指他於1990年8月某日，於大埔一單位非禮年齡在16歲以下的女童Ｙ、強姦Ｘ及襲擊Ｘ致其身體嚴重傷害。據控方開案陳詞指，Ｙ及Ｘ為兩姐妹，被告為她們二表哥，案發時Ｙ約10歲，Ｘ則是7歲，被告則為14歲。案發時為暑假，兩姐妹到案發地點，即姑姐家中留宿兩周，被告亦於單位同住。

控方指某日3人獨留在家時，被告要求Ｙ倒立，期間被告用手掀開Ｙ外褲以及內褲，令Ｙ私處外露。同日黃昏，被告帶Ｘ入房並鎖門，Ｘ依被告指示躺於地上合上雙眼，其後感覺到內外褲均被脫下，Ｘ遭被告分開雙腿並壓着，繼而感到私處被觸摸。Ｘ張開眼看見被告跪下，用手指打開她私處，被告叫Ｘ不要看並研究私處，其後脫下褲子以陽具壓入Ｘ陰道。

Ｘ感到痛楚並要求被告停止不果，被告用手捂住Ｘ口。被告其後又持筆插入Ｘ陰道不停轉動，Ｘ掙扎不果，轉動一輪後被告突稱「死喇，黑晒」其後才停手。控方指直至2018年事主才作出投訴，被告於同年10月被執法人員拘捕，警誡下稱：「我無做過，我無強姦佢。」案件編號：HCCC 160/2021