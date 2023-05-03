童樂居 女職員虐7童 囚9個月2周

行為如摔跤搏擊 粗野到極 由本報率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，至今共34名女職員被起訴。其中一名年輕女被告早前承認7項虐兒罪，昨在九龍城裁判法院被判入獄9個月兩星期。裁判官指，被告曾猛力將幼童摔在地上，形容她的行為如同摔跤搏擊，極不負責任、「粗野到極點」，明顯是為發洩情緒，罪責非常嚴重，直言以其操守，她根本不宜做幼兒工作。

現年26歲被告鄧美欣，承認於2021年11月19日至12月3日，在童樂居虐待7名一至兩歲的男女幼童。她於2017年取得幼兒教育高級文憑後，便任職於童樂居，直至本案揭發她始辭職。案情指，被告分別襲擊該7名幼童，包括以書本拍打頭部、捉住手臂提起幼童再把他們摔落地、用毛巾大力捽幼童的臉及捉着幼童的手把其拖行等，過程被閉路電視拍攝到，她於去年1月被捕，之後被落案起訴。

拍頭捽臉拖行 天眼作證 辯方昨求情指，被告並非故意傷害幼童，她的行為出發點是保持孩童保持紀律，她不知道法律不容許，強調被告已經反省，感到後悔及自責，承諾不會重犯。裁判官判刑時指，即使要管教兒童，也必然有較溫柔和有效的方法，雖然沒有證據顯示，幼童身體或心理受長遠影響，但潛在風險不容忽視，尤其有受害兒童年紀不足一歲，身體特別脆弱。

裁判官又批評被告不止一次犯案，情緒失控，手法粗野，看不到她對幼童有任何關愛，認為即時監禁屬無可避免。裁判官最終以3至6個月監禁為所有控罪量刑起點，考慮到被告認罪，以及量刑整體性，判被告入獄9個月兩星期。案件編號：KCCC141/2022