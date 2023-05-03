性感圈粉10萬人 女網紅偷食就擒

貪值百元雞飯牛奶 一夜成名代價大 身材惹火的90後女網紅，前日在元朗一間超市內，懷疑盜竊價值約100元的牛奶及雞飯，結果被保安員截停，並交由執法部門查辦。她涉嫌店舖盜竊的消息甫出，旋即引來網民熱議，紛紛揭露其個人背景，有人爆料稱她曾任職護士，另有人指懷疑她有多次同類案底，更有人到其社交網帳號留言，勸她改過自新「千萬唔好再犯案」。

前日下午1時許，元朗教育路千色匯一超市保安員，發現一名女子行為閃縮，遂暗中留意其舉動。未幾，有人拿取兩盒價值分別28及48元的牛奶、以及一盒25元的雞飯後，若無其事沒有付款離開超市。保安員隨即上前把她截停搜查，同時報案求助。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「店舖盜竊」罪拘捕該名女子，並把她連同證物一併帶走調查。

傳曾任護士有案底 被捕女子姓莊（29歲），據悉她是一名網紅。網上資料顯示，莊女身材出眾，擁有E Cup豐滿上圍，經常在社交網分享性感及大膽照片，從而吸引近10萬粉絲追蹤，KOL之一的霍哥和ERROR成員193都有追蹤。早前網上瘋傳一張疑似是該名女網紅的露點照，她表示當時攝影師對她說，要替她拍攝一輯性感照片，最初是有用手遮蓋着胸前重要部位，但拍攝期間，攝影師疑哄她令她放下戒心，詎料照片卻在網上瘋傳，令她承受壓力並報案求助。不過執法部門當時表示沒有實質證據，未能起訴對方。

今年初，該名網紅開設屬於自己的Onlyfans帳號，提供免費或收費照片讓粉絲收藏，一張大約10美元，一輯40張相則收25美元，收入相當不俗。網民得悉她涉嫌盜竊被捕的消息後，迅速在網上揭露其背景，紛紛在其社交帳戶留言。有人透露莊女曾任職護士，「聽講有5次偷嘢案底」，有網民對此難以相信，「唔係卦，捉到5次都繼續做賊，入去坐啦」。另有人懷疑她偷竊上癮，「似有鋪癮，鍾意偷嘢獲得快感」，更有人指她「一夜成名，估計好多人都知道佢係邊個」。不過，亦有網民勸她改過，「都係果句，千萬唔好犯案啦！」